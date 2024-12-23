Мстители: Судный день стал неподъёмным вызовом для братьев Руссо

Братья Руссо, известные режиссёры Marvel, столкнулись с глобальными трудностями в проектировании кроссовера «Мстители: Судный день». Сценарий на текущий момент не удовлетворяет ни студию, ни самих режиссёров.

Кроссовер «Мстители: Судный день», который обещал стать грандиозным продолжением истории Marvel, оказался в сложной ситуации. Как сообщают инсайдеры, предварительная версия сценария вызвала недовольство как у руководства студии, так и у режиссёров. Причина проста: события четвёртой и пятой фаз киновселенной не заложили достаточной основы для крупного кроссовера, а многие ключевые персонажи оказались разбросаны по разным сюжетным линиям.

Изначально планировалось сделать центральной фигурой Канга Завоевателя, но увольнение Джонатана Мейджорса из-за скандалов привело к смене курса. Теперь в центре внимания будет Доктор Дум, роль которого вновь исполнит Роберт Дауни младший. Однако это решение не спасает общей ситуации. Руссо рассматривают возможность практически проигнорировать большую часть событий последних фаз, сделав кроссовер практически прямым продолжением «Мстители: Финал». Такой подход вызывает сопротивление продюсеров, которые опасаются, что их многолетняя работа утратит смысл.

Ситуация с четвёртой частью «Человека-паука» выглядит не менее запутанной. Сценарий, по словам инсайдеров, предполагает, что Том Холланд в костюме симбиота сталкивается с Чёрной кошкой и Зловещей шестёркой. Однако руководство студии и режиссёр Дестин Дэниел Креттон сравнили сюжет с провальным «Новым Человеком-пауком 2». Единственным, кто поддерживает этот проект, остаётся сам Том Холланд, который считает, что история способна достичь уровня игр от Insomniac.

Фанаты Marvel с нетерпением ждут новостей о судьбе «Мстителей: Судный день», но текущие разногласия внутри студии ставят под сомнение своевременный выход фильма. На фоне растущей критики четвёртой и пятой фаз, студии предстоит найти баланс между ожиданиями зрителей и творческим подходом к продолжению эпической саги.