Инсайдерские подробности от EA

Electronic Arts приняла решение отказаться от разработки Dead Space 4, несмотря на предложения от создателя франшизы Глена Скофилда. По информации инсайдеров, ключевой причиной стало разочарование в продажах ремейка первой части Dead Space, выпущенного в начале 2023 года. Этот проект, несмотря на восторженные отзывы критиков и фанатов, не смог достичь ожидаемого коммерческого успеха.

В 2024 году Скофилд предложил EA концепцию для Dead Space 4, которая должна была расширить вселенную хоррора. Однако, учитывая недостаточную прибыльность прошлых проектов, издатель решил не продолжать франшизу. После неудачи с идеей, создатель также столкнулся с проблемами в своём следующем проекте — The Callisto Protocol. Хотя эта игра задумывалась как духовный наследник Dead Space, она не оправдала ожиданий ни критиков, ни игроков.

Провал продаж и скромные отзывы оказали серьёзное влияние на карьеру Скофилда. После серии разочарований разработчик покинул студию, занимавшуюся проектом.

Dead Space остаётся одной из самых узнаваемых франшиз в жанре научно-фантастического хоррора, и её будущее пока остаётся неопределённым. Поклонники надеются, что EA пересмотрит свои планы и даст второй шанс этой серии.