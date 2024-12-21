Intel сосредоточится на классической архитектуре x86

Intel официально прекращает разработку упрощённой 64-битной архитектуры x86S. Эта версия x86, представленная в 2023 году, изначально задумывалась для упрощения экосистемы процессоров, исключив поддержку устаревших 32-битных приложений и инструкций. Однако спустя год разработки компания решила отказаться от этой инициативы, сосредоточив усилия на традиционной архитектуре x86.

Причиной такого решения стал комплексный подход к сохранению совместимости в экосистеме. Intel и AMD тесно сотрудничают в рамках недавно созданной Консультативной группы по экосистеме x86, куда также входят Google и другие ключевые игроки индустрии. Их цель — обеспечить плавный переход к будущим изменениям в архитектуре, сохраняя поддержку старых технологий и программного обеспечения.

Проект x86S, несмотря на обещания, оказался слишком сложным для реализации в текущих условиях. Любые изменения требовали бы серьёзного пересмотра подходов к совместимости и значительных усилий от сторонних разработчиков программного обеспечения.

Intel продолжит развивать другие инициативы, такие как FRED и AVX10, которые призваны повысить производительность и адаптивность процессоров. В то же время, внимание компании сосредоточится на укреплении позиции традиционной архитектуры x86 в условиях растущей конкуренции со стороны Arm.

Для разработчиков и пользователей это означает, что привычная архитектура x86 останется с нами ещё надолго, сохраняя совместимость даже с устаревшими 32-битными приложениями.