Valve создает экосистему устройств: Fremont, Deckard и обновленный геймпад.

Valve продолжает расширять свою линейку игровых устройств. По свежим утечкам, компания работает над новой стационарной консолью под кодовым названием Fremont. Как сообщается, это устройство будет похоже по функционалу на популярный Steam Deck, но с более мощными характеристиками.

Интерес к проекту подогрели недавние находки датамайнеров, обнаруживших рендеры нового геймпада от Valve, который, вероятно, будет частью консоли Fremont. Кроме того, в обновлениях SteamVR была упомянута новая VR-гарнитура Deckard, которая также войдет в экосистему устройств компании.

Fremont уже мелькал в старых материалах Valve: внимательные зрители заметили устройство в ролике Джеффа Кили, посвященном анонсу Half-Life: Alyx. Это может означать, что разработка началась несколько лет назад и сейчас находится на финальной стадии.

Главная цель Valve — создать единую экосистему, включающую портативный Steam Deck, стационарный Fremont и VR-гарнитуру Deckard. Такие планы выглядят логично на фоне растущей популярности гибридных игровых решений, которые совмещают консольный опыт с ПК-геймингом.

Пока дата анонса Fremont остается неизвестной, но слухи предполагают, что Valve может представить новинку в 2025 году.