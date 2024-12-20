CD Projekt RED продолжает вселенную Ведьмака без автора книг

Компания CD Projekt RED официально подтвердила, что работа над игрой The Witcher 4 идёт без участия Анджея Сапковского, автора популярной серии книг, положивших начало культовой игровой франшизе. В отличие от предыдущих игр, польский писатель не выступает консультантом по сюжету и лору.

Несмотря на это, представители студии заверили, что их отношения с писателем остаются хорошими. Сапковский ранее неоднократно подчеркивал, что уважает работу разработчиков и видит игры как самостоятельную интерпретацию своего мира.

The Witcher 4 станет новой вехой в развитии серии, которая завоевала сердца миллионов игроков по всему миру. Напомним, что предыдущие части получили высокие оценки критиков за сюжет, проработанный мир и харизматичных персонажей. Разработчики обещают, что новая игра не станет исключением и предложит фанатам ещё больше приключений и новых героев.

The Witcher 4 разрабатывается на движке Unreal Engine 5, что позволит создать более детализированный и живой мир. Это будет первая игра серии, использующая такой движок. Подобный шаг также отражает желание CD Projekt RED обновить подход к созданию игр и привнести новые идеи в популярную вселенную.

На данный момент дата релиза The Witcher 4 остаётся неизвестной, но разработчики обещают делиться подробностями в ближайшее время. Остаётся только ждать и надеяться, что новая глава в истории мира Ведьмака оправдает ожидания поклонников.