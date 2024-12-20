iPhone перегреваются из-за новых ИИ-функций

Компания Apple недавно представила обновление iOS 18.2, добавив долгожданные функции Apple Intelligence, основанные на искусственном интеллекте. Однако вместо восторженных отзывов пользователей, интернет заполнили жалобы на перегрев и ускоренную разрядку iPhone. Особенно от этого страдают владельцы iPhone 15 Pro, где нагрузка на процессор приводит к заметному нагреву устройства даже при повседневных задачах.

Ситуация объясняется локальной генерацией данных: вместо обработки информации в облаке все вычисления выполняются прямо на устройстве. Это создает серьезную нагрузку на нейронный процессор (NPU), что, в свою очередь, вызывает перегрев и снижение времени работы от батареи. Проблема усугубляется тем, что качество генерации пока не дотягивает до уровня более продвинутых ИИ-решений, известных на рынке.

На моделях iPhone 16 проблема не столь критична, но все же присутствует. Эксперты отмечают, что Apple может решить эту задачу, снизив производительность NPU, но это неизбежно увеличит время обработки данных. Также существуют предположения, что в будущих обновлениях компания оптимизирует алгоритмы, чтобы снизить нагрузку на устройство.

Apple Intelligence — это новая технология, которая должна была стать конкурентом популярным нейросетям, таким как ChatGPT и MidJourney, предоставляя пользователям возможность создавать изображения, генерировать текст и выполнять другие задачи прямо на iPhone. Однако текущие технические трудности могут подорвать доверие к новинке, если проблемы с перегревом и энергопотреблением не будут оперативно решены.