Скибиди-туалеты ворвались в Fortnite – новая косметика уже доступна

Epic Games продолжает удивлять поклонников Fortnite неожиданными и абсурдными коллаборациями. На этот раз в игре появился кроссовер с интернет-сериалом «Скибиди-туалеты», что уже вызвало бурю эмоций среди сообщества. Официальное объявление об этом событии появилось на сайте разработчиков.

Для фанатов сериала представлен полный набор тематической косметики, который можно приобрести за 2200 V-баксов. В комплект входят уникальные скины, эмоции и аксессуары, стилизованные под персонажей сериала. Однако стоит поторопиться — кроссовер будет доступен только до 29 декабря.

«Скибиди-туалеты» — абсурдная и юмористическая машинима, созданная YouTube-блогером DaFuq!?Boom! в программе Source Filmmaker. Сюжет сериала разворачивается вокруг эпичного противостояния необычных существ — туалетов с человеческими головами и агентов, представляющих собой динамики, камеры и телевизоры с человеческими телами.

Проект, несмотря на свою простоту, завоевал огромную популярность среди юных зрителей. К июню 2023 года общее количество просмотров на канале DaFuq!?Boom! превысило внушительные 5 миллиардов. Теперь этот феномен стал частью Fortnite, добавив игре ещё больше абсурда и креатива.

Эта коллаборация продолжает традицию Fortnite по интеграции популярных интернет-феноменов, что позволяет игре оставаться актуальной и расширять свою аудиторию.