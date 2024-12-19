Список провалов: самые низкооценённые игры 2024 года

Игровой портал Metacritic представил рейтинг самых низкооценённых игр 2024 года. Список был составлен на основе рецензий профессиональной прессы, а для объективности в него включались только проекты с четырьмя и более отзывами. Если игра выходила на нескольких платформах, для рейтинга использовалась самая низкая оценка.

Лидером антирейтинга стал проект "Utopia City" с разгромными 23 баллами из 100. Игра разочаровала как пресловутыми техническими проблемами, так и невнятным геймплеем, что практически не оставило ей шансов завоевать симпатии аудитории. Второе место занял мобильный спин-офф "Devil May Cry: Peak of Combat", получивший 41 балл. Игроки и критики отметили слабую адаптацию франшизы для мобильных устройств и неудобное управление. Замыкает тройку "HappyFunland" (41/100), который не оправдал ожиданий как симулятор тематического парка, будучи перегруженным багами и скучным игровым процессом.

Среди других игр, попавших в список, стоит отметить "Stranger Things VR (MQ)" (44/100), который, несмотря на популярность оригинального сериала, не смог предложить увлекательного опыта в виртуальной реальности. "Food Truck Simulator" (43/100) также разочаровал: идея мобильного кафе, обещавшая быть интересной, обернулась неудобным управлением и повторяющимися задачами.

Несмотря на неудачи этих проектов, подобные списки напоминают разработчикам о важности качества и внимательного подхода к созданию игр. Для игроков же это хороший способ избежать разочарований и выбрать более удачные проекты для своего времени и бюджета.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

10. Metal Slug Attack Reloaded – 48/100

9. Looney Tunes: Wacky World of Sports – 47/100

8. PO'ed: Definitive Edition – 46/100

7. Transformers: Galactic Trials – 45/100

6. Stranger Things VR (MQ) – 44/100

5. Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – 44/100

4. Food Truck Simulator – 43/100

3. HappyFunland – 41/100

2. Devil May Cry: Peak of Combat – 41/100

1. Utopia City – 23/100



