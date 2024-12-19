Netflix, PS5 и новые дополнения: что ждёт S.T.A.L.K.E.R. 2 в будущем

Недавний успех S.T.A.L.K.E.R. 2 стал настоящим сюрпризом для игрового сообщества и самих разработчиков. По информации от студии GSC Game World, сиквел легендарной игры уже полностью окупил свои затраты на разработку, хотя точные данные о количестве продаж не уточняются с момента оглашения в конце ноября о продаже одного миллиона копий игры. Этот факт подтверждает высокий уровень интереса к проекту.

Но на этом новости не заканчиваются. Команда разработчиков сообщила о начале переговоров с Netflix, что может привести к созданию полноценной экранизации игры. История Зоны Отчуждения и её уникальная атмосфера действительно идеально подходят для формата фильма сериала.

Кроме того, S.T.A.L.K.E.R. 2 готовится выйти за пределы ПК и Xbox. В планах команды значится портирование на консоли, включая PlayStation 5 и предполагаемую Switch 2. Эти шаги сделают игру доступной ещё большему количеству геймеров по всему миру.

Не обойдётся и без дополнительных материалов. Разработчики подтвердили планы на два сюжетных дополнения, которые обещают расширить вселенную игры, а также мультиплеерный режим.

Однако фанатам серии придётся проявить терпение: если история повторится, то следующей части придётся ждать ещё долгие годы. Но для игроков, преданных миру Зоны, это, скорее всего, не станет помехой.