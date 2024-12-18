Будущее графики: что покажет NVIDIA на CES 2025

Согласно пресс-релизу компании Inno3D, активно сотрудничающей с NVIDIA, на предстоящей выставке CES 2025 состоится анонс ряда технологий следующего поколения.

Главное внимание будет уделено обновлённой версии DLSS, обеспечивающей ещё более качественную графику и повышенную производительность в играх. Эта технология, основанная на искусственном интеллекте, уже заслужила признание в игровом сообществе, но её новая версия обещает вывести качество визуализации на новый уровень.

Ещё одним ключевым нововведением станет улучшенная трассировка лучей. Обновлённые RT-ядра, которые лягут в основу видеокарт серии RTX 50, обеспечат более детальную симуляцию света и тени. Это откроет разработчикам новые возможности для создания невероятно правдоподобных игровых сцен.

Кроме того, Inno3D намекает на прорыв в области нейронного рендеринга. Эта загадочная технология, по словам компании, может коренным образом изменить подход к созданию графического контента, предложив нечто действительно революционное.

Пока подробностей о новинках немного, однако очевидно одно: NVIDIA намерена закрепить своё лидерство на рынке графических решений.