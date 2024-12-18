Тонкий и бюджетный iPhone 17 Air бросает вызов Pro-версии по цене

Компания Apple готовит к выходу iPhone 17 Air — тонкую и более доступную модель в линейке iPhone 17. По данным Gizmochina, новинка будет значительно дешевле флагманской версии iPhone 17 Pro, стоимость которой, вероятно, сохранится на уровне $999. Цена iPhone 17 Air составит около $899, что ставит его на одну ступень с Plus-версией, если она останется в ассортименте компании.

Одним из главных преимуществ iPhone 17 Air станет его компактность — устройство получит рекордно тонкий корпус, около 6 мм. Однако добиться таких параметров удалось за счет некоторых компромиссов: смартфон лишится стереодинамиков, двойной камеры, SIM-лотка и под удар попала емкость аккумулятора. Несмотря на это, эксперты прогнозируют высокую популярность Air-версии благодаря более доступной цене в сравнении с Pro-моделями.

Если стратегия Apple окажется успешной, iPhone 17 Air сможет привлечь внимание пользователей, ищущих сбалансированный вариант между премиальными характеристиками и ценой. Предыдущие попытки компании выпустить облегченные версии, такие как iPhone SE, показывают, что спрос на подобные решения остается стабильно высоким, особенно среди аудитории, для которой важен минимализм и компактность.