Игровые фильтры NVIDIA "съедают" до 32% фреймрейта — решение уже найдено

Недавние тесты от DSOGaming и Tom's Hardware выявили неожиданный фактор, влияющий на производительность видеокарт NVIDIA GeForce: фирменное приложение NVIDIA App. Проблема кроется в функции Game Filters, которая активирована по умолчанию и снижает частоту кадров от 2 до 32% — в зависимости от конкретной игры и графических настроек.

Функция Game Filters позволяет накладывать визуальные эффекты на изображение в играх, такие как улучшение контрастности или цветокоррекция. Однако из-за программной оптимизации эти фильтры создают дополнительную нагрузку на систему, особенно на GPU и CPU, что приводит к падению фреймрейта.

По словам тестировщиков, такие популярные проекты, как Cyberpunk 2077 и Starfield, могут демонстрировать падение производительности до 15–32%, если Game Filters остаются включенными. В менее требовательных играх эффект не столь значителен, но всё равно заметен для опытных геймеров.

Компания NVIDIA признала наличие проблемы и предложила временное решение:

Откройте NVIDIA App. Перейдите в раздел Features > Overlay > Game Filters and Photo Mode. Отключите все активные фильтры. Перезапустите игру для применения изменений.

Пользователи ожидают Hotfix-драйвер, который отключит Game Filters по умолчанию и вернёт стабильную производительность видеокарт. Ожидается, что обновление станет доступным в ближайшее время.

Пользователям рекомендуется вручную отключать Game Filters перед запуском игр. Также следует проверять наличие новых драйверов NVIDIA, которые содержат исправления для подобных проблем.



