Эрик Крипке о финале «Пацанов»: «Это тяжело, но невероятно захватывающе»

Стартовали съёмки финального сезона «Пацанов» – одного из самых обсуждаемых сериалов последних лет. Шоураннер проекта Эрик Крипке поделился своими мыслями о завершении истории и о том, что ждёт зрителей в грядущих сериях.

Крипке признаётся, что финальный сезон открывает авторам полную свободу в развитии сюжета. Не нужно больше держать запас на будущее – теперь команда может позволить себе смелые и взрывные решения. Сценаристы настроены завершить шоу на высокой ноте, подарив фанатам как зрелищность, так и эмоциональную глубину.

В центре внимания по-прежнему Хоумлендер, один из самых противоречивых и многослойных персонажей. После захвата власти он сталкивается с собственными человеческими слабостями: старением, одиночеством и неуверенностью. Желая быть богом, он ненавидит всё человеческое в себе, что лишь приближает его к краю безумия.

Сериал «Пацаны» впервые вышел в 2019 году и мгновенно завоевал популярность благодаря своей мрачной и дерзкой интерпретации супергеройского жанра. Финальный сезон обещает стать кульминацией этой истории.