Фильмы, которые разочаровали: Metacritic назвал антилидеров года

Платформа Metacritic подвела итоги года, опубликовав рейтинг фильмов, которые зрители оценили хуже всего. Как и прежде, список основан на средних пользовательских оценках, отражающих разочарование публики громкими премьерами.

На вершине антирейтинга оказался фильм «Люмина» с минимальным баллом 6 из 100. Следом идут «Город грёз» (14/100) и «Герцогиня» (22/100), которые также не смогли завоевать симпатии зрителей. В топ-10 вошли такие проекты, как «Мадам Паутина», «История зла» и «Винни-Пух: Кровь и мёд 2». Даже долгожданные и дорогостоящие картины, вроде «Гарфилда» и «Бордерлендс», потерпели неудачу, получив оценки ниже 31 балла.

Полный список выглядит следующий образом:

«Люмина» — 6/100 «Город грёз» — 14/100 «Герцогиня» — 22/100 «Рейган» — 22/100 «Дурдом» — 23/100 «Мадам Паутина» — 26/100 «История зла» — 26/100 «Бордерлендс» — 26/100 «Дева Мария: Мать Христа» — 27/100 «Винни-Пух: Кровь и мёд 2» — 27/100 «Оно слушает» — 28/100 «Чистильщик бассейнов» — 29/100 «Ворон» — 30/100 «Гарфилд» — 31/100 «Убийственная жара» — 33/100

Пользователи Metacritic ежегодно выставляют оценки фильмам, что позволяет выявлять как лидеров проката, так и те картины, которые разочаровали зрителей своей сюжетной пустотой, слабой режиссурой или неудачной актёрской игрой. Текущий антирейтинг лишь подтверждает, что даже громкие имена и бюджеты не гарантируют успеха у аудитории.