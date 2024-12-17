4-6% потерь FPS из-за NVIDIA App — стоит ли паниковать?

Недавнее обновление программного обеспечения от NVIDIA, заменившее привычный GeForce Experience на новую NVIDIA App, вызвало бурное обсуждение в игровом сообществе. Многие пользователи начали жаловаться на падение производительности в игра. Однако тесты, проведённые экспертами портала DSOGaming, показали, что ситуация далеко не так критична, как казалось изначально.

На тестовом стенде с Ryzen 9 7950X3D, RTX 4090 и 32 ГБ DDR5 специалисты проверили производительность в нескольких играх:

Path of Exile 2 (4K, максимальные настройки),

Red Dead Redemption (4K, DLAA),

STALKER 2 и Indiana Jones and the Great Circle (4K, DLSS 3 Quality и генерация кадров).

Выяснилось, что NVIDIA App действительно снижает FPS, но всего на 4-6%, что заметно лишь в процессорозависимых сценариях. Например, в Indiana Jones, где основная нагрузка ложится на GPU, разница в производительности была практически нулевой.

Падение FPS связано с тем, что NVIDIA App работает в фоновом режиме и потребляет часть ресурсов CPU. Это вполне логично для любого программного обеспечения, запущенного параллельно с игрой. Например, такие популярные программы, как Discord или браузер Chrome с множеством вкладок, могут повлиять на производительность куда сильнее.

Важно: на Windows 10 снижение FPS минимально, а вот пользователи Windows 11 могут столкнуться с большими потерями из-за известных проблем с производительностью CPU в этой операционной системе.

Влияние NVIDIA App на FPS минимально и не должно стать поводом для паники. Прежде чем удалять программу, стоит проверить её настройки и убедиться, что никакие дополнительные функции, вроде шейдеров или записи экрана, не активированы случайно. Если же приложение вам не нужно — удаление освободит ресурсы вашего процессора, хоть и с минимальным эффектом.

Разработчики из NVIDIA уже проинформированы о ситуации. Вероятно, в ближайших обновлениях проблема будет устранена, а производительность вернётся к привычным значениям.