NVIDIA RTX 5060 и 5060 Ti: новые детали о характеристиках

Портал Wccftech раскрыл свежие технические характеристики будущих видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti. По слухам, старшая модель RTX 5060 Ti получит 16 ГБ видеопамяти GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с, что обеспечит общую пропускную способность памяти до 448 ГБ/с. Это примерно на 50-60% быстрее, чем у текущих RTX 4060 и 4060 Ti. Однако младшая версия RTX 5060 останется на уровне 8 ГБ, что для современных игр на ультра-настройках в разрешении 1080p выглядит уже недостаточным.

Шина памяти у обеих карт сохранит разрядность 128 бит, что может стать узким местом для производительности младшей модели. Тем не менее, переход на GDDR7 позволит компенсировать часть недостатков за счет высокой скорости передачи данных.

Официальная презентация видеокарт серии RTX 50 на архитектуре Blackwell ожидается на CES 2025 в январе. В продажу первыми поступят флагманские модели RTX 5090 и RTX 5080, а вот RTX 5060 Ti и RTX 5060 ожидаются позже.

Тем временем энтузиасты уже строят прогнозы о потенциальной цене новинок. Ожидается, что RTX 5060 Ti будет стоить около $399–$499, в то время как младшая RTX 5060 может занять нишу $299–$349. Однако точные детали мы узнаем ближе к запуску.