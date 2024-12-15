Утечка о RTX 5070 Ti: 16 ГБ памяти и чип GB203-300

Появились новые сведения о грядущей видеокарте NVIDIA RTX 5070 Ti. По данным инсайдера Kopite7kimi, видеокарта получит 16 ГБ видеопамяти GDDR7 и чип GB203-300. Утечка была опубликована порталом Wccftech, и, хотя информация ещё не подтверждена официально, она уже вызвала широкий интерес в геймерском сообществе.

По предварительным данным, старт массового производства видеокарт RTX 5070 Ti начнётся вскоре после анонса серии RTX 50 на выставке CES 2025, которая состоится в январе. NVIDIA намерена выпустить сначала флагманские модели RTX 5090 и 5080, а затем представить RTX 5070 Ti, которая появится на рынке раньше обычной RTX 5070.

Характеристики RTX 5070 Ti:

Чип: GB203-300

Количество CUDA-ядер: 8960

Память: 16 ГБ GDDR7 с пропускной способностью 28 Гбит/с и 256-битной шиной

Энергопотребление (TGP): 285 Вт

Если сравнивать с RTX 5080, разница в энергопотреблении составляет 50 Вт, а количество CUDA-ядер на 1792 меньше. Дебют серии видеокарт RTX 50 ожидается в первом квартале 2025 года, а официальный анонс состоится на CES 2025. Производители начнут выпускать первые образцы RTX 5070 Ti после анонса флагманов RTX 5090 и 5080.

По мнению экспертов, RTX 5070 Ti займет промежуточную нишу между стандартной RTX 5070 и RTX 5080. Основное отличие будет в количестве CUDA-ядер и объёме видеопамяти. 16 ГБ GDDR7 обеспечат более высокую пропускную способность, что сделает карту отличным вариантом для требовательных игр в разрешении 4K.

Пока что цена остаётся неизвестной, но прогнозируемая розничная стоимость может составить около 850 долларов или даже ниже, если NVIDIA решит сделать её более конкурентоспособной. Такой ценник позволит модели занять прочную позицию на рынке и стать популярным выбором для геймеров и создателей контента.



