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Amogus54
Новые возможности TON: от космических кораблей в Bump до стимпанка в Empire’s Battle
TON расширяет возможности: Crouton Finance, Tonhub и Bump обновляют функционал

Экоcистема TON продолжает активно развиваться и радовать пользователей новыми возможностями. Среди свежих новостей — обновления от Crouton Finance, Tonhub, Bump, Empire’s Battle и Anycraft. Каждый из проектов внёс значимый вклад в расширение функционала и удобство использования блокчейн-технологий.

Crouton Finance, децентрализованная биржа Stableswap DEX, выбрала Acurast в качестве основного оракула. Основная задача оракула — предоставление надёжных и безопасных данных в реальном времени. Acurast использует облачную технологию Decentralized Cloud, что обеспечивает защиту информации и быстрый доступ к данным для всех участников сети.

Благодаря этому партнёрству Crouton Finance получает потоки данных в реальном времени, что улучшает эффективность обмена и снижает ценовые колебания на платформе. Решение повысит надёжность DEX и задаст новый стандарт для всей экосистемы TON.

Популярный кошелёк Tonhub анонсировал существенное увеличение лимитов для карт Tonhub Visa Card. Теперь пользователи могут тратить до €50 000 в месяц, из которых €25 000 доступны для онлайн-покупок и €25 000 для офлайн-транзакций.

Карта Tonhub позволяет оплачивать товары и услуги как в криптовалюте (TON и USDt), так и в евро, что делает её удобным инструментом для пользователей, активно взаимодействующих с экосистемой TON. В отличие от стандартных платёжных систем, карта сохраняет контроль над средствами за пользователем, что повышает безопасность финансовых операций.

Bump, проект MMPro Group, продолжает упрощать доступ к сложным DeFi-технологиям через игровые механики. Более 10 миллионов пользователей уже присоединились к проекту. Основные возможности Bump включают сбор и продажу деталей космических кораблей, которые можно обменивать на NFT. Эти корабли продаются по цене от $5 до $500 на маркетплейсах GetGems и Bump Marketplace.

В ближайшем будущем планируется интеграция PvE-игр и запуск системы блокировки ликвидности с доходностью, обеспеченной Bump NFT. Проект активно внедряет игровые элементы, что делает DeFi-доступ более понятным и интересным для широкой аудитории.

Empire’s Battle: World of Steam — это ролевая игра в стиле стимпанк с PvP- и PvE-режимами. Владельцы статусов Notcoin («Бронзовый», «Золотой», «Платиновый») могут получить бонусы внутри игры: стартовую валюту и скидки на внутриигровые предметы.

Для активации бонусов пользователю достаточно запустить игру через приложение Notcoin — привилегии активируются автоматически. Этот подход делает стимпанк-мир Empire’s Battle ещё более интерактивным и увлекательным.

Anycraft — это ещё одно мини-приложение для Telegram, позволяющее пользователям создавать и минтить уникальные NFT. За 10 дней после запуска функции минтинга пользователи создали более 500 NFT, причём каждый объект является уникальным.

Проект Anycraft открывает доступ к Web3-технологиям широкой аудитории и позволяет пользователям не только создавать цифровое искусство, но и зарабатывать на нём. Система монетизации через NFT делает этот процесс доступным и увлекательным для всех, кто интересуется созданием уникальных цифровых объектов.

Новые партнёрства, технологические улучшения и игровые проекты укрепляют позиции экосистемы TON на рынке блокчейна. Описанные проекты предлагают пользователям доступ к инновационным сервисам, а Anycraft открывает двери в мир креативного искусства Web3. Всё это делает экосистему TON одной из самых динамично развивающихся в мире криптовалют и блокчейна.

#криптовалюта #telegram #ton #web3 #bump #tonhub
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