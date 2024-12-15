Миллиардер решил вернуть контроль над искусственным интеллектом, обратившись в суд.

Конфликт между Илоном Маском и OpenAI получил новый виток. Миллиардер решил вернуть контроль над искусственным интеллектом, обратившись в суд. Причина спора — намерение OpenAI реорганизоваться в коммерческую корпорацию, что, по мнению Маска, противоречит изначальным принципам проекта.

Интересно, что сам OpenAI решил ответить публично и опубликовал переписку с Маском. В материалах утверждается, что именно Илон ранее предлагал создать коммерческое подразделение OpenAI и взять над ним полный контроль. Однако после того, как его предложение отклонили, он покинул организацию и основал собственную компанию xAI — конкурента OpenAI.

Будучи руководителем xAI, Маск активно выступает против планов OpenAI. Он критикует главу компании Сэма Альтмана и методы управления организацией. В свою очередь, OpenAI намекает, что действия Маска продиктованы не заботой о будущем ИИ, а желанием ослабить конкурентов на рынке искусственного интеллекта.

Ситуация обострилась после публикации переписки. Однако пользователи интернета отметили, что OpenAI представила только выборочные фрагменты сообщений, что вызвало вопросы о полном контексте разговора. Вполне возможно, что обе стороны пытаются выставить себя в более выгодном свете.