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Amogus54
NVIDIA устроит 50-часовую вечеринку GeForce LAN в преддверии запуска RTX 50
Компания NVIDIA готовится к грандиозному событию — 50-часовой вечеринке GeForce LAN, которая станет частью празднования выхода новой линейки видеокарт RTX 50.

Компания NVIDIA готовится к грандиозному событию — 50-часовой вечеринке GeForce LAN, которая станет частью празднования выхода новой линейки видеокарт RTX 50. Такое масштабное мероприятие проводится впервые за 13 лет — предыдущая вечеринка подобного формата прошла ещё в 2011 году.

Торжество начнётся 4 января 2025 года и охватит сразу несколько ключевых локаций мира: Лас-Вегас, Берлин, Китай и Тайбэй. Финальный аккорд праздника прозвучит 6 января, как раз перед началом выступления генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга на выставке CES 2025. Не исключено, что символическая продолжительность вечеринки в 50 часов напрямую связана с номером новой серии видеокарт. На CES 2025 Дженсен Хуанг планирует представить новейшие графические ускорители серии RTX 50.

Формат GeForce LAN был невероятно популярен среди геймеров в начале 2010-х. Это не только возможность поиграть в новейшие игры на топовом «железе», но и шанс пообщаться с единомышленниками, принять участие в турнирах и розыгрышах ценных призов. Возвращение этого формата спустя более десятилетия — сигнал, что NVIDIA продолжает активно поддерживать игровое сообщество, даже на фоне активного роста спроса на графические ускорители для серверов и ИИ. 

#nvidia #geforce #новости игр #новости игровой индустрии #rtx 5090 #rtx 5000 #rtx 5080 #rtx 5070 #geforce lan
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