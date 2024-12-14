Viber попал под блокировку в России

Роскомнадзор официально объявил о блокировке мессенджера Viber на территории России. По заявлению пресс-службы ведомства, причиной ограничения доступа стало несоответствие требованиям российского законодательства к организаторам распространения информации. Основная цель блокировки — предотвратить использование мессенджера в экстремистских и террористических целях, а также для продажи запрещённых веществ и вербовки граждан.

Ведомство утверждает, что Viber не выполнил обязательные требования по передаче данных и взаимодействию с государственными органами. Кроме того, Роскомнадзор отметил, что в мессенджере распространялась противоправная информация. Какая именно информация вызвала претензии, не уточняется.

На момент публикации компания-разработчик Viber — Rakuten — официально не прокомментировала решение Роскомнадзора. Ожидается, что представители компании могут попытаться урегулировать ситуацию, чтобы вернуть доступ к сервису для российских пользователей.

Тем, кто использовал Viber для общения, придётся искать альтернативные решения. Среди них самыми популярными остаются Telegram и WhatsApp.