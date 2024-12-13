Intergalactic от Naughty Dog открывает новую страницу космических приключений

На церемонии The Game Awards 2024 компания Naughty Dog представила свой новый амбициозный проект — космическую приключенческую игру под названием Intergalactic: The Heretic Prophet. Это эксклюзив для PlayStation 5, который обещает стать самой смелой и увлекательной игрой студии.

Сюжет игры сосредоточен вокруг главной героини — охотницы за головами Джордан, которая оказывается на загадочной планете Семпирия. Этот мир был отрезан от остальной галактики на протяжении сотен лет и теперь хранит множество секретов. Джордан придётся исследовать древние руины, вступать в опасные схватки и раскрывать тайны местной цивилизации, балансируя между выживанием и выполнением своей миссии.

Разработчики обещают, что Intergalactic станет самой масштабной и инновационной игрой в истории Naughty Dog. Начав работу над проектом в 2020 году, студия уделяет огромное внимание проработке вселенной, насыщенному сюжету и уникальной механике. Ожидается, что в игре будет представлен один из самых глубоких геймплейных опытов, включая новые элементы взаимодействия с окружающим миром.

Naughty Dog заявляет, что этот проект представляет собой их самый креативный подход к разработке игр. Поклонники студии уже с нетерпением ждут дальнейших подробностей о новой игре Naughty Dog и дате релиза.