Сверхчип M4 Extreme отправлен в архив

Apple решила отказаться от разработки своего амбициозного чипа M4 Extreme, который мог бы стать одним из самых мощных процессоров в истории компании. Первоначально предполагалось, что M4 Extreme объединит четыре M4 Max в один чип-монстр с 64 ядрами CPU и 160 ядрами GPU, что позволило бы Mac Pro Tower покорить новые высоты производительности. Однако теперь этот проект официально заморожен.

Согласно инсайдерским источникам, ресурсы, которые изначально направлялись на создание M4 Extreme, будут перераспределены на разработку серверных чипов и других проектов, более приоритетных для компании. Вероятно, Apple решила, что мощностей M4 Ultra будет вполне достаточно для профессиональной работы, а сверхпроизводительный чип просто не вписывается в бизнес-стратегию.

Вместо M4 Extreme пользователям предложат M4 Ultra, который станет доступен в Mac Studio и Mac Pro во второй половине 2025 года. Этот чип, хотя и не обладает столь впечатляющими характеристиками, обещает стать флагманом производительности для профессиональных задач. По данным инсайдеров, M4 Ultra будет включать до 32 ядер CPU и до 80 ядер GPU, что тоже является значительным скачком по сравнению с предыдущими моделями.