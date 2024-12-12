Гейб Ньюэлл может представить новую игру из серии Half-Life

Интернет снова взбудоражен слухами о возможном анонсе Half-Life 3 на церемонии The Game Awards 2024. Источник этих предположений — бывший сотрудник Apple Ним Зейгами, который заявил на Reddit, что игру якобы представит сам Гейб Ньюэлл. Однако даже он сам выразил сомнения в достоверности услышанного, а пользователи в комментариях отнеслись к этой информации с изрядной долей скептицизма.

Слухи о возвращении легендарной серии Half-Life периодически всплывают на протяжении многих лет. Ранее в файлах обновлений игр Valve находили намёки на новую игру о Гордоне Фримене, что снова разжигало интерес поклонников.

В то же время, журналист Bloomberg Джейсон Шрейер заявил, что во время The Game Awards нас ждёт минимум два громких анонса. Другие инсайдеры и журналисты подтвердили эту информацию, что добавляет интриги.

Стоит отметить, что церемония The Game Awards — это одно из самых значимых событий в индустрии видеоигр, где ежегодно анонсируются крупные проекты и награждаются лучшие игры года. Если слухи подтвердятся, анонс Half-Life 3 станет одним из самых значимых событий десятилетия в игровой индустрии.

The Game Awards 2024 начнётся сегодня ночью, в 03:30 по московскому времени. Станут ли слухи реальностью, покажет время. Но даже если анонс не состоится, поклонники всё равно могут рассчитывать на множество сюрпризов, которые обещает это мероприятие.