Россияне выбирают обходные пути: как YouTube сохраняет популярность в условиях ограничений

Согласно Forbes, которые ссылаются на данные исследования организации edna, почти четверть россиян (около 24%) начали использовать инструменты для обхода ограничений, чтобы продолжить получать доступ к YouTube.

На фоне этого около трети пользователей начали осваивать российские видеоплатформы: 12% выбрали «VK Видео», 11% — Rutube, а 10% перешли на другие сервисы. Однако около 20% опрошенных вообще отказались от отечественных платформ, объясняя это рядом недостатков.

Среди основных проблем пользователи называют:

нехватку качественного контента (24%);

отсутствие популярных блогеров (16%);

неудобный интерфейс (8%);

слабые поисковые алгоритмы (5%).

Кроме того, встречаются жалобы на нестабильную работу сервисов и проблемы с загрузкой видео. Даже несмотря на усилия платформ по улучшению функционала, такие как внедрение видеокодека AV1 на VK или перенос контента с YouTube на Rutube, результат пока оставляет желать лучшего.

VK старается привлечь авторов контента, однако пользователи указывают на недостатки такой инициативы. Многие считают, что деньги разумнее было бы направить на повышение монетизации для всех авторов, чтобы сделать платформу более привлекательной для креаторов.

В то время как YouTube сохраняет лояльность аудитории благодаря эффективной схеме монетизации и удобству использования, российские платформы вынуждены искать пути для возвращения пользователей.

Пока пользователи находят обходные пути, YouTube продолжает оставаться лидером среди видеоплатформ, несмотря на все препятствия. Как долго российские видеосервисы смогут конкурировать с глобальным гигантом, покажет время.