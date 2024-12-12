США поддерживает Micron: $6,165 млрд на развитие полупроводниковой индустрии

Администрация США приняла решение поддержать развитие полупроводниковой отрасли, выделив Micron Technology $6,165 миллиарда в рамках государственной программы CHIPS. Эти средства пойдут на реализацию масштабных проектов компании, направленных на укрепление внутреннего производства и снижение зависимости от зарубежных поставщиков.

Micron планирует инвестировать порядка $100 миллиардов в строительство современного завода в Нью-Йорке, а также $25 миллиардов в развитие производственных мощностей в Айдахо. Реализация этих проектов рассчитана до 2042 года и должна создать около 20 000 новых рабочих мест по всей территории США.

Дополнительно компания намерена вложить $2 миллиарда в модернизацию своего завода в Вирджинии, где будет налажено производство памяти DRAM с использованием технологии 1-alpha. Это обеспечит увеличение мощностей предприятия и добавит еще 400 рабочих мест.

Программа CHIPS направлена на развитие внутреннего производства полупроводников в США, что стало особенно актуально на фоне глобального дефицита чипов. Поддержка Micron позволит стране укрепить свои позиции в индустрии и снизить зависимость от таких крупных зарубежных производителей, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и Samsung.

Интересно, что в то время как Micron получила существенную финансовую поддержку, другой американский гигант, Intel, остался без аналогичного финансирования. Причины этого решения пока не раскрываются, но эксперты предполагают, что оно связано с особенностями текущей инвестиционной стратегии Intel.

Развитие производства памяти DRAM и других чипов, которые являются основой для графических процессоров, игровых консолей и ПК, положительно скажется на индустрии игр. Увеличение объемов производства и внедрение новых технологий помогут стабилизировать цены на комплектующие и ускорить разработку более производительного оборудования.