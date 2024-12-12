Киновселенная Warhammer 40,000 оживает: Amazon начинает работу над сериалом

Компания Amazon и Games Workshop согласовали творческое видение будущей киновселенной по вселенной Warhammer 40,000 и запустили в разработку первый проект. Источники Deadline подтверждают, что студия уже начала работу над сериалом, который станет первой экранизацией этой культовой франшизы.

Шоураннера пока не выбрали, но Генри Кавилл официально выступит продюсером не только первого сериала, но и всей киновселенной. Остается интригующим вопрос: появится ли он в кадре как актер? Если да, то поклонники уже гадают, какая роль достанется Кавиллу в богатом мире Warhammer 40,000.

Amazon и Games Workshop объявили о сотрудничестве над экранизацией Warhammer 40,000 еще два года назад, но в договоре стоял строгий дедлайн — до конца 2024 года стороны должны были прийти к единому видению проекта. К счастью для фанатов, переговоры завершились успешно, и теперь компания собрала небольшую команду сценаристов для разработки сюжетной линии.

Warhammer 40,000 — одна из самых популярных и глубоких фантастических франшиз. Ее вселенная сочетает мрачную атмосферу, сложные философские темы и эпичные сражения, что делает её идеальной для экранизации. Для Amazon этот проект станет шансом создать масштабную франшизу, которая может конкурировать с другими громкими адаптациями, такими как «Властелин колец: Кольца власти».

Пока сериал находится на ранних стадиях производства, но успех проекта может открыть путь для создания полноценной киновселенной, включающей фильмы и дополнительные сериалы. Генри Кавилл, являясь большим поклонником Warhammer, вероятно, приложит максимум усилий, чтобы сохранить дух оригинальной истории.