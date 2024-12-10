TikTok под угрозой: ByteDance обращается в суд, чтобы избежать блокировки

ByteDance, владелец популярной платформы TikTok, подала апелляцию в американский суд с просьбой временно приостановить действие закона, требующего от компании продать активы приложения в США. В противном случае TikTok может быть заблокирован на территории страны, оставив более 170 миллионов ежемесячных пользователей без доступа.

В компании подчёркивают, что TikTok стал важной частью жизни миллионов американцев, предоставляя платформу для творчества, общения и предпринимательства. ByteDance надеется, что новое руководство страны, включая избранного президента Дональда Трампа, проявит гибкость в решении этого вопроса.

Ранее появились слухи о том, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск может вмешаться в ситуацию. Хотя официальных заявлений не поступало, эксперты обсуждают возможность партнёрства или финансовой поддержки, что позволило бы ByteDance сохранить контроль над TikTok и продолжить работу на американском рынке.

Конфликт вокруг TikTok начался несколько лет назад, когда власти США выразили обеспокоенность возможным сбором данных американских пользователей китайской компанией. Это привело к ряду ограничений, включая требования продать активы американскому владельцу.

Между тем TikTok продолжает укреплять свои позиции, оставаясь одной из самых скачиваемых социальных платформ в мире. Его популярность среди молодёжи делает его ценным активом, а спор с американским правительством лишь усиливает внимание к ситуации.

Хотя ByteDance пытается сохранить контроль над TikTok, судьба приложения остаётся неопределённой. В случае окончательной блокировки американский рынок потеряет одного из лидеров среди социальных сетей, а пользователи — возможность пользоваться платформой.