Тесты Ryzen AI MAX+ PRO 395 удивили: интегрированная графика на уровне дискретных решений

В базе данных Geekbench был замечен ранний образец процессора Ryzen AI MAX+ PRO 395, оснащённого интегрированной графикой Radeon 8060S, выполненной на архитектуре RDNA 3.5. Тесты Vulkan API показали, что производительность этой интегрированной видеокарты составляет 67 004 балла. Это заметно превышает результат GeForce RTX 3050, которая набирает 61 993 балла. Однако по сравнению с дискретной Radeon RX 7600 (90 577 баллов) отставание всё ещё заметно.

Такой результат указывает на серьёзный прогресс AMD в области интегрированных графических решений. Radeon 8060S не только демонстрирует высокую энергоэффективность, но и делает шаг навстречу полноценной конкуренции с бюджетными дискретными видеокартами.

Архитектура RDNA 3.5 обещает дальнейшее улучшение производительности и энергоэффективности благодаря использованию усовершенствованных технологических процессов. Radeon 8060S поддерживает самые современные технологии, включая трассировку лучей, что делает её подходящей для современных игр в Full HD.

Ryzen AI MAX+ PRO 395 — это процессор, ориентированный не только на игры, но и на работу с задачами искусственного интеллекта. Предполагается, что он будет предназначен для ноутбуков и компактных систем, где важно сочетание производительности и низкого энергопотребления.

Главный конкурент, GeForce RTX 3050, позиционируется как бюджетное решение для геймеров. Новый чип AMD обходит её в тестах Vulkan API, что демонстрирует, насколько мощными стали интегрированные графические процессоры.

Появление таких решений, как Radeon 8060S, показывает, что интегрированная графика постепенно становится достойной альтернативой бюджетным дискретным видеокартам. Это особенно важно в эпоху роста популярности мобильных устройств и компактных ПК.