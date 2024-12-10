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Amogus54
Композитор Ханс Циммер раскритиковал правила «Оскара» за ограничение саундтреков для сиквелов
Создатель музыки к «Дюне 2» обвинил «Оскар» в подавлении творчества

Известный композитор Ханс Циммер выразил своё разочарование по поводу дисквалификации саундтрека к фильму «Дюна 2» из претендентов на премию «Оскар». По правилам Академии, музыкальное сопровождение не должно включать более 20% переработанных тем из предыдущих частей франшизы.

Циммер подчеркнул, что музыка «Дюны» — это не просто фон, а важный элемент повествования. «Мы не обычный сиквел», — заявил композитор, отметив, что не видел смысла кардинально менять музыкальные темы, связанные с персонажами и событиями. По его словам, такая форма повествования напоминает структуру «Властелина колец», где одна книга была разбита на три фильма.

Несмотря на получение «Оскара» за саундтрек к первому фильму, Циммер считает, что правила премии ограничивают художественную свободу. «Важно сохранять пространство для креативности и находить новые формы выражения, а не подстраиваться под жёсткие рамки», — отметил он.

Композитор также поддержал решение режиссёра Дени Вильнёва разделить адаптацию масштабного романа Фрэнка Герберта на две части. «Мы создаём произведение, рассчитанное на пять часов, и важно, чтобы музыка сопровождала эту историю целостно», — пояснил Циммер.

Музыка Ханса Циммера к «Дюне» уже успела завоевать признание зрителей и критиков, однако его заявление открывает новый виток дискуссий о справедливости подходов «Оскара» к номинированию саундтреков.

Первая часть получила множество наград, в том числе за выдающийся саундтрек. Ханс Циммер применил уникальные инструменты и этнические мотивы, чтобы создать музыку, гармонирующую с масштабом и духом произведения.

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Backardi
15:30
6600 кал, причём полный кусок чушки никчёмный, никогда бы такое ниочёмное г не взял, минимум что брать от амуди это 6700 XT, а 6600, 7600 это всё хлам, т к 128 Бит для этих карт очень плохо, с памятью...
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Nvidia&Intel Hater
15:28
да да да .снова про кончину длсс ( с твоим монитором из 2000 года пойдет и она и с твоими линзами -14) -и просеры у тебя напоминаю до 40 процнентов.3050 -кал !!!15 это стабильно везде и всюду .гавно 3...
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Backardi
15:27
Просёры максимум 15%, а вот уж если 6600 не может в современные технологии, то там уж пздц, тогда как 15% это ничто, к тому же ДЛСС 50% накинет
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
15:25
фриз ты поймал клоун при рождении.когда тебя клещами абортировали через ж.3050 конч это не карта а пародия.40 процентов в сталкере просера недадут соврать .И свои фейкотестами с текстурами на ультра в...
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Backardi
15:24
Ага, я там фриз поймал чтобы тебя ещё затроллить, но теперь мы хотя бы удостоверились что 6600 фризящее говно, т к у 3050 там падений нет)
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Nvidia&Intel Hater
15:23
Пшел вон даунито.все видели как ты просирал везде.так что не отмажешься.на смотри -тот же сайлентхилл и тут у 6600 карты на 500 почти мгц ниже чем у меня частота ..а у 3050 на 100 ниже твоего предела....
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Nvidia&Intel Hater
15:19
на 2400 поставить 6600 и конечно рады.ток что то в реальном сравнении в том же месте тебе кончу аж пришлось tsr на низкие выставить судя по мути .иначе всирался твой конч
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
Nvidia&Intel Hater
15:17
Клоун ты конченый.я почитал на торрентах как там и на 4060 не дает выше средних поставить текстуры.обсос ты собачий.свои фейкотесты в очко себе забей конч.ты опущенная скотина
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Nvidia&Intel Hater
15:16
Вот отзывы об этой игре и 4060 -так что вали нахер с своим огрызком и фейкотестами
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Станислав Белоусов
15:12
И вооружать ВСУ современной западной техникой, избавляя их от старой советской.
Глава СВР Нарышкин: РФ близка к достижению целей СВО, а Запад к стратегическому поражению
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