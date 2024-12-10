Создатель музыки к «Дюне 2» обвинил «Оскар» в подавлении творчества

Известный композитор Ханс Циммер выразил своё разочарование по поводу дисквалификации саундтрека к фильму «Дюна 2» из претендентов на премию «Оскар». По правилам Академии, музыкальное сопровождение не должно включать более 20% переработанных тем из предыдущих частей франшизы.

Циммер подчеркнул, что музыка «Дюны» — это не просто фон, а важный элемент повествования. «Мы не обычный сиквел», — заявил композитор, отметив, что не видел смысла кардинально менять музыкальные темы, связанные с персонажами и событиями. По его словам, такая форма повествования напоминает структуру «Властелина колец», где одна книга была разбита на три фильма.

Несмотря на получение «Оскара» за саундтрек к первому фильму, Циммер считает, что правила премии ограничивают художественную свободу. «Важно сохранять пространство для креативности и находить новые формы выражения, а не подстраиваться под жёсткие рамки», — отметил он.

Композитор также поддержал решение режиссёра Дени Вильнёва разделить адаптацию масштабного романа Фрэнка Герберта на две части. «Мы создаём произведение, рассчитанное на пять часов, и важно, чтобы музыка сопровождала эту историю целостно», — пояснил Циммер.

Музыка Ханса Циммера к «Дюне» уже успела завоевать признание зрителей и критиков, однако его заявление открывает новый виток дискуссий о справедливости подходов «Оскара» к номинированию саундтреков.

Первая часть получила множество наград, в том числе за выдающийся саундтрек. Ханс Циммер применил уникальные инструменты и этнические мотивы, чтобы создать музыку, гармонирующую с масштабом и духом произведения.