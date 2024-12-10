Rocksteady сдалась: поддержка Suicide Squad завершится в 2025 году

Студия Rocksteady объявила о завершении поддержки игры Suicide Squad: Kill the Justice League. Финальным станет четвёртый сезон, центральной фигурой которого будет Дефстроук. В рамках последнего обновления разработчики планируют завершить основную сюжетную линию и предоставить игрокам возможность играть без постоянного подключения к интернету — то, чего фанаты требовали ещё с момента релиза.

Старт сезона назначен на 10 декабря, а полный выход финального контента запланирован на январь 2025 года. После этого новых обновлений и дополнительного контента для игры не предвидится.

Несмотря на статус AAA-проекта от именитой студии, Suicide Squad: Kill the Justice League с треском провалилась. После релиза максимальный онлайн в Steam составил 13 459 человек, что уже выглядело скромно для игры такого масштаба. Вскоре показатели начали падать. Онлайн снизился до 100-200 игроков в день, и только недавние патчи и обновления подняли активность до нескольких тысяч пользователей, но и этот подъём был краткосрочным.

Провал онлайна можно объяснить множеством факторов. Во-первых, игру критиковали за обязательное интернет-подключение даже в одиночном режиме. Во-вторых, фанатов смутил чрезмерный акцент на «игровую службу» (live-service) и скучный гринд. Ожидания у игроков были совсем иными — фанаты надеялись увидеть насыщенную историю и увлекательный геймплей, похожий на серию игр про Бэтмена от Rocksteady.

Причин для закрытия поддержки игры сразу несколько:

Низкий интерес аудитории. Онлайн-статистика показала, что проект не удерживает внимание игроков.

Критика концепции "игра-сервис". Игроки не оценили элементы гринда и навязчивую монетизацию.

Внутренние ошибки студии. Rocksteady, известная своей работой над серией Arkham, не смогла повторить успех своих прошлых проектов.

После закрытия поддержки Suicide Squad студия Rocksteady, вероятно, сосредоточится на новых проектах. Учитывая критику и негативный отклик на последнюю игру, команда разработчиков, возможно, пересмотрит свои подходы к созданию игр. У фанатов остаётся надежда, что студия вернётся к тому, что у неё получалось лучше всего — глубоким одиночным играм без акцента на "игру-сервис".

На этом история Suicide Squad: Kill the Justice League заканчивается. Финальный аккорд с Дефстроуком может быть интересным, но уже вряд ли спасёт репутацию проекта.



