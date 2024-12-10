«Человек-паук 4» сосредоточится на борьбе с самим собой

Продюсер Эми Паскаль раскрыла ключевую деталь о грядущем фильме «Человек-паук 4» с Томом Холландом. В интервью она заявила:

«Нам придётся иметь дело с тем фактом, что он решил отказаться от Питера Паркера и сосредоточиться на роли Человека-паука. Быть Питером для него было слишком сложно. Вот об этом и фильм».

Эта фраза породила волну теорий среди фанатов. Основная версия — фильм будет сосредоточен на внутреннем конфликте Питера Паркера, который больше не хочет быть "обычным парнем", а предпочитает полностью погрузиться в образ супергероя. Это может стать своеобразным поворотом в развитии персонажа после трагических событий «Человека-паука: Нет пути домой», где Питер столкнулся с потерей близких и выбором в пользу анонимности.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни считают, что картина будет рассказывать о переходе Питера Паркера от "уличного героя" к полноценному лидеру Мстителей, который действует уже не только в своём районе, но и на глобальном уровне. Другие предполагают, что это будет более личная и приземлённая история, напоминающая стиль первой трилогии Сэма Рэйми.

Фраза Паскаль о «разделении Питера Паркера и Человека-паука» намекает на возможный конфликт между двумя личностями персонажа. Подобный приём уже использовался в комиксах Marvel, где Питер Паркера часто изображали как человека, разрывающегося между долгом героя и желанием жить обычной жизнью.

После успеха анимационных фильмов «Человек-паук: Через вселенные» внимание зрителей к теме мультивселенной стало ещё больше. Однако Паскаль пока не подтвердила, будет ли новая часть связана с мультивселенными, как это было в «Человек-паук: Нет пути домой», или станет классической "уличной историей" в духе первых фильмов.

Также не исключено, что фильм может адаптировать известную сюжетную арку из комиксов, например, «The Other» или «Back in Black», где Человек-паук борется с собственными демонами и последствиями своих решений.

На данный момент о точной дате выхода «Человека-паука 4» ничего не сообщается. Ранее продюсеры заявляли, что работа над сценарием уже началась, но из-за забастовки сценаристов и актёров процесс мог замедлиться. Однако факт, что о проекте уже открыто говорят, — явный намёк на скорый анонс.