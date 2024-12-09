Завтра в 19:00 по МСК CD Projekt RED проведёт стрим по грядущему обновлению Cyberpunk 2077

CD Projekt RED анонсировала стрим о новом обновлении для Cyberpunk 2077. Завтра, в 19:00 по московскому времени, разработчики из CD Projekt RED проведут стрим, где представят нововведения, которые появятся в следующем обновлении для Cyberpunk 2077.

Хотя подробности остаются под завесой тайны, команда уже дала понять, что основное внимание будет сосредоточено на контенте и улучшениях игры. При этом известно, что никаких анонсов об апгрейде для PS5 Pro ждать не стоит — этой версии игры пока даже нет в планах.

Фанаты могут ожидать доработку механик, улучшения визуальной составляющей или даже новые сюжетные миссии. Возможно, нас ждут изменения в балансе, связанные с последними отзывами игроков, или улучшения технической стабильности игры.

После выхода крупного обновления "Phantom Liberty", которое собрало положительные отзывы благодаря переработанной системе прокачки и интригующему сюжету, интерес к игре заметно вырос. Игроки ценят внимание CD Projekt RED к деталям и их стремление улучшать проект, несмотря на непростой старт.

Хотя апгрейда для PS5 Pro пока не предвидится, это не значит, что обновления обойдут стороной консольных игроков. Владельцы PS5 и Xbox Series X|S могут рассчитывать на те же улучшения, что и пользователи ПК.