Дмитрий Куплинов вновь на YouTube

Известный блогер Дмитрий Куплинов, ставший популярный благодаря своим прохождениям игр, официально объявил о прекращении сотрудничества с платформой VK Video и возвращении к публикации контента в первую очередь на YouTube. Несмотря на замедление работы YouTube в России, Дмитрий сообщил, что новые ролики будут снова загружаться только на эту платформу, начиная с этой недели.

"С сегодняшнего дня (а на самом деле, скорее всего, с четверга) новые видео снова будут выходить только на YouTube. Все старые ролики, которые уже загружены в паблик VK, остаются на месте, так что можете их смотреть без проблем," — написал блогер в своем Telegram канале.

Это решение вызвало оживленное обсуждение среди его подписчиков. Многие помнят недавний переход Куплинова на VK Video в августе, который тогда сопровождался массовой волной недовольства и просьбами вернуть контент на YouTube. Однако теперь ситуация повторяется с точностью до наоборот: часть аудитории требует продолжить работу на VK Video.

Многие связывают возвращение Куплинова на YouTube с более широкой аудиторией и привычным функционалом платформы и падением доходов на VK Video. Дмитрий Куплинов — один из самых успешных российских игровых блогеров, и его переходы между платформами неизменно привлекают внимание общественности. Остается наблюдать, насколько это решение повлияет на его аудиторию и популярность контента.