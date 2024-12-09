Indiana Jones and the Great Circle вышел для всех на ПК и Xbox Series, но трассировка пути доступна меньшинству

Indiana Jones and the Great Circle, новая игра от студии MachineGames, стала доступна для всех владельцев ПК и Xbox Series. Сразу после релиза, состоявшегося 9 декабря, игра появилась в библиотеках Game Pass Ultimate и PC Game Pass, что особенно порадует подписчиков этих сервисов.

Критики и геймеры уже успели оставить восторженные отзывы. Проект получил высокую оценку как от фанатов серии фильмов, так и от поклонников жанра приключенческих игр. Увлекательный сюжет, впечатляющая графика и захватывающий геймплей делают игру обязательной к прохождению.

На релизе разработчики представили масштабное обновление, которое устраняет множество багов, связанных с квестами, визуальными артефактами и другими проблемами. Главной новинкой патча стала поддержка технологии трассировки пути, делающая визуализацию ещё более реалистичной. Однако это техническое усовершенствование требует значительных ресурсов: функция доступна только на видеокартах с 12 ГБ видеопамяти и больше. Стоит отметить, что при включении RTX рассчитывать на высокий FPS не приходится, особенно на максимальных настройках графики.



