The Game Awards 2024 обещает быть насыщенным ивентом

Джефф Кили, бессменный организатор и ведущий The Game Awards, представил трейлер предстоящей церемонии, которая состоится 13 декабря в 04:00 по московскому времени. Шоу отметит своё десятилетие и обещает стать самым масштабным за всю историю. В ролике были продемонстрированы кадры долгожданных игр GTA VI и Death Stranding 2, что вызвало бурю эмоций у фанатов.

Стоит отметить, что полноценного трейлера GTA VI на мероприятии не будет. Несмотря на ажиотаж вокруг проекта, игра пока номинирована лишь на премию «Самая ожидаемая». Однако даже мельчайшие упоминания или кадры уже подогревают интерес к следующей главе культовой серии.

Юбилейное The Game Awards станет площадкой для множества анонсов, награждений и выступлений. За десять лет существования шоу превратилось из простой церемонии в настоящее празднование игровой индустрии, где главные звёзды — разработчики и их проекты.

Грядущий релиз GTA VI является, пожалуй, самым ожидаемым событием в мире игр. После выхода трейлера год назад, Rockstar продолжает держать поклонников в напряжении. Игра уже обещает побить все рекорды, став не только крупнейшим проектом компании, но и, возможно, главным релизом в истории индустрии.

Не меньший интерес вызывает и Death Stranding 2, продолжение уникального творения Хидео Кодзимы. Ожидания высоки, ведь первая часть стала феноменом, сочетая необычный геймплей и захватывающий сюжет.

The Game Awards 2024 соберёт лучшие игры года, ключевые анонсы и множество сюрпризов, что делает событие обязательным к просмотру для каждого геймера. А пока фанаты гадают, кто же заберёт звание «Игры года», и с нетерпением ждут новостей о GTA VI, индустрия продолжает радовать новыми достижениями и смелыми проектами.

Трейлер можно посмотреть по ссылке.