Microsoft признаёт первый профсоюз разработчиков

Сотрудники Bethesda Game Studios, входящей в состав Microsoft, объявили о создании первого профсоюза компании. Организация объединяет более 240 разработчиков из офисов в Далласе, Роквилле, Остине, а также из ZeniMax и канадских подразделений. Microsoft официально признала профсоюз, а его активисты уже начали переговоры по заключению первого трудового соглашения.

Основная цель профсоюза — улучшение условий труда и защита прав сотрудников. Эта инициатива возникла на фоне массовых увольнений в Microsoft, когда в начале года компания сократила почти две тысячи сотрудников и закрыла четыре студии Bethesda.

Ситуация в игровой индустрии подтверждает рост напряжённости между студиями и их сотрудниками. Так, два месяца назад разработчики Ubisoft во Франции провели трёхдневную забастовку, протестуя против возврата в офисы. Они выступали за сохранение удалённого формата работы, который показал свою эффективность за последние годы.

Создание профсоюза в Microsoft может стать важным шагом для индустрии. Это первая подобная организация в истории компании, и её появление может вдохновить другие студии на создание собственных объединений. Инициатива работников Bethesda показывает, что разработчики готовы бороться за свои права и стремиться к прозрачным и комфортным условиям труда.

Событие привлекло внимание широкой аудитории, так как оно отражает изменения в подходах к управлению кадрами в крупных игровых корпорациях. В условиях растущей конкуренции на рынке, компании вынуждены учитывать мнение своих сотрудников и искать компромиссы для сохранения квалифицированных кадров.