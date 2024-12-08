В центре нового «Аватара» — сирота и наследие Корры: подробности сюжета

В интернете появились слухи о долгожданном продолжении мультсериала «Аватар», над которым уже несколько лет работают Брайан Кониецко и Майкл ДиМартино — создатели оригинальной «Легенды об Аанге». Информацией поделилось издание Knight Edge Media, ссылаясь на свои источники.

В центре истории окажутся двое близнецов, которые должны стать новыми аватарами. Один из них находится под опекой организации Белый Лотос, а второй — девятилетняя девочка-сирота по имени Пави. Пави отличается сложной судьбой: она потеряла ногу и живет на улице, её компаньоном является животное, похожее на обезьяну-кошку.

Вселенная сериала пережила глобальные изменения. Вместо четырех традиционных народов теперь существует семь новых локаций. Аватар Корра, судя по всему, погибнет в результате катастрофического события, что станет завязкой новой истории.

Пави обучается у мастера магии воздуха, что напоминает классическую концепцию наставничества в мире «Аватара». Два эпизода уже завершили стадии раскадровки и анимации, что намекает на прогресс в разработке проекта.

Сообщения о новом «Аватаре» вызвали ажиотаж среди поклонников франшизы. Возможность увидеть сразу двух аватаров с уникальными историями, а также кардинальные изменения в устройстве мира открывают потенциал для масштабного и свежего сюжета.

Слухи о гибели Корры могут быть восприняты неоднозначно: некоторые фанаты считают её историей завершенной, в то время как другие опасаются, что сценаристы снова пойдут по пути трагического разрешения, как это было с прошлым поколением аватаров.