Этот год может стать худшим для компании с 1983 года

Акции технологического гиганта Intel показали резкий обвал, потеряв 18% своей стоимости всего за неделю. С начала 2024 года акции компании обесценились на 58%, что делает текущий год одним из самых сложных для Intel за последние несколько десятилетий. Аналитики отмечают, что столь низкие показатели могут стать худшими с 1983 года.

На фоне этих событий уход главы компании Пэта Гелсингера вызвал значительное беспокойство среди инвесторов. Ранее Гелсингер, назначенный в 2021 году, активно работал над стратегией возрождения Intel, сосредоточившись на развитии полупроводникового производства и укреплении позиций компании на рынке высокопроизводительных процессоров. Однако его уход стал сигналом о возможных внутренних проблемах компании.

Обвал акций произошёл на фоне усиливающейся конкуренции со стороны таких игроков, как AMD и TSMC. Ухудшение рыночных позиций Intel связано с отставанием в освоении новых техпроцессов, таких как 3 нм и 2 нм, которые активно внедряют конкуренты. В дополнение к этому, мировой спрос на персональные компьютеры и серверные решения продолжает снижаться, что также сказывается на доходах компании.

Эксперты полагают, что будущее Intel зависит от её способности адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Новый руководитель компании столкнётся с серьёзными вызовами, включая восстановление доверия инвесторов и ускорение внедрения инноваций. Тем временем, акции Intel остаются под пристальным вниманием аналитиков, а компания сталкивается с необходимостью пересмотра своей долгосрочной стратегии.

Intel, несмотря на кризисные моменты, остаётся важным игроком в технологической отрасли. Её успех или неудача может повлиять на всю индустрию полупроводников и развитие глобального IT-рынка.