ARM-процессор нового поколения: Lenovo представляет Kaitian M90f G1s на базе Phytium D3000

Lenovo официально анонсировала компьютер Kaitian M90f G1s, построенный на базе китайского процессора Phytium D3000, одного из самых мощных решений на архитектуре ARM. Данный процессор включает 8 ядер FTC862, работающих на частоте до 2,5 ГГц, и поддерживает оперативную память стандарта DDR5, что обеспечивает высокую скорость работы системы.

Phytium D3000 выделяется своей совместимостью с передовыми технологиями и интеграцией искусственного интеллекта. В системе предусмотрена встроенная нейросеть, разработанная Phytium, которая позволяет пользователям взаимодействовать голосом. Модель оптимизирована под архитектуру процессора, что обеспечивает её быструю и эффективную работу. Она предназначена для выполнения повседневных задач, работы с данными и общения с пользователем.

Компьютер оснащён всеми необходимыми разъёмами для удобной работы: на передней панели расположены четыре порта USB-A, один USB-C и слот для карт памяти SD, что расширяет возможности подключения периферийных устройств. Использование DDR5 оперативной памяти подчёркивает ориентацию системы на высокую производительность и современные требования к вычислительным системам.

Выпуск Lenovo Kaitian M90f G1s отражает растущий акцент Китая на развитие собственного аппаратного обеспечения в условиях геополитической напряжённости и санкций против ряда компаний. Phytium D3000, как часть этого движения, символизирует стремление снизить зависимость от иностранных процессоров, таких как Intel и AMD, и продвигать решения на базе ARM-архитектуры.

Lenovo Kaitian M90f G1s позиционируется как многофункциональное решение для корпоративного и бытового использования. Внедрение таких технологий, как интегрированная нейросеть, показывает, что китайская индустрия готова конкурировать с мировыми лидерами. Примечательно, что продукты на базе Phytium D3000 могут стать основой для более масштабного внедрения китайских процессоров в международные проекты.