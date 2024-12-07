Pixel 6 и Pixel 7 получат больше обновлений Android — Google продлевает поддержку своих устройств

Google неожиданно объявила о продлении срока поддержки своих смартфонов Pixel 6, Pixel 7 и Pixel Fold. Первоначально компания планировала предоставлять три года обновлений Android и пять лет патчей безопасности. Однако теперь на официальном сайте указано, что устройства будут получать обновления Android в течение пяти лет. Это означает, что Pixel 6 будет обновляться до 2026 года, а Pixel 7 — до 2027 года.

Для пользователей это отличная новость, особенно на фоне более короткой поддержки Android у многих других производителей. Продление срока обновлений делает Pixel более выгодным выбором для тех, кто ценит длительное программное сопровождение. Этот шаг также усиливает конкурентоспособность устройств на фоне других брендов, включая Apple, которая известна своей длительной поддержкой iPhone.

Причиной продления может быть стремление Google улучшить функциональность устройств на собственных чипах Tensor. Напомним, Pixel 6 и Pixel 7 используют первую и вторую версии Tensor, а продление поддержки гарантирует более стабильную работу и доступ к новым функциям Android.