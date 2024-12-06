The Game Awards 2024: готовимся к громкому анонсу и новым сюрпризам

The Game Awards 2024 обещает стать событием года для геймеров, и всё благодаря обещаниям инсайдеров, которые утверждают, что на шоу будет представлен один из самых ожидаемых проектов. В кулуарах активно обсуждается, что речь идёт о GTA 6. Несмотря на то, что Rockstar Games традиционно анонсирует свои игры самостоятельно, слухи продолжают подогревать надежды фанатов на неожиданный сюрприз.

Известные журналисты Энди Робинсон (VGC) и Том Уоррен (The Verge) отметили, что стоит ожидать чего-то масштабного и достойного внимания. Это заявление только укрепило слухи, связанные с новой частью Grand Theft Auto, поскольку миллионы геймеров уже давно ждут новостей об игре после недавнего подтверждения её разработки.

Интересно, что слухи о GTA 6 сопровождают буквально каждое крупное игровое мероприятие. От анонсов Sony State of Play до выставок вроде Gamescom, в интернете постоянно обсуждают, не покажут ли Rockstar хоть намёк на игру. Ожидание достигает такой интенсивности, что любой намёк на крупный релиз немедленно связывают с GTA 6.