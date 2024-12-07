Супергерои Марвел завоевывают Steam

Marvel Rivals, новый мультиплеерный проект от NetEase Games в сотрудничестве с Marvel Games, продемонстрировал впечатляющий старт, собрав более 444 тысяч активных игроков в день релиза на платформе Steam. Этот показатель делает игру одной из самых успешных бесплатных новинок года. Для сравнения, Helldivers 2, платный кооперативный шутер, привлёк чуть больше — 458 тысяч игроков за аналогичный период, что также можно считать значительным достижением.

Высокий старт Marvel Rivals обусловлен популярностью бренда Marvel, а также её доступностью как условно-бесплатной игры. Игроки отмечают увлекательный игровой процесс, вдохновленный сражениями культовых супергероев и злодеев, что, вероятно, поспособствует длительному интересу к проекту.

Однако конкуренция на рынке онлайн-игр остаётся высокой. Проекты вроде Fortnite и Apex Legends продолжают удерживать значительную аудиторию. Тем не менее, такой старт показывает, что игры, базирующиеся на популярных франшизах, имеют все шансы на успех, даже в условиях плотной конкуренции.

Marvel Rivals предлагает динамичные сражения в формате PvP, где игроки могут выбирать любимых героев и злодеев из обширной вселенной Marvel. Уже в первые часы после релиза игра получила положительные отзывы.

Конкуренция в жанре мультиплеерных игр сейчас особенно острая. Успешный запуск Marvel Rivals показывает, что франшизы с большой базой фанатов способны не только привлечь внимание, но и конкурировать с лидерами рынка. Остаётся наблюдать, сможет ли игра удержать игроков в долгосрочной перспективе.