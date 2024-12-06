Продвинутую модель о1 встроили в ChatGPT

OpenAI официально запустила свою новую языковую модель o1. Эта версия отличается значительно улучшенными возможностями, включая анализ изображений, что не было доступно в предварительной версии. Модель доступна подписчикам ChatGPT Plus и Team, а пользователи Enterprise и Education получат к ней доступ уже на следующей неделе.

OpenAI o1 представляет собой новый шаг в развитии искусственного интеллекта. Модель демонстрирует повышенную точность в решении сложных задач, улучшенное логическое мышление и более высокую скорость обработки запросов. По сравнению с предыдущей версией, o1 ошибается на 34% реже и обеспечивает более глубокую интеграцию с потребностями пользователей.

Одновременно с запуском модели была представлена новая подписка ChatGPT Pro, стоимость которой составляет 200 долларов в месяц. Этот тариф ориентирован на организации и исследовательские команды, которым требуются мощные инструменты для масштабируемых проектов. Подписка включает эксклюзивный доступ к передовым возможностям OpenAI, таким как модель GPT-4o, Advanced Voice (расширенный голосовой режим) и другие функции.

Особенность o1 — возможность анализа изображений, что открывает новые перспективы в таких областях, как здравоохранение, проектирование и образование. Например, врачи смогут использовать модель для интерпретации медицинских снимков, а инженеры — для анализа технических чертежей. OpenAI уже заявила о планах расширить функциональность модели, включая интеграцию с веб-сёрфингом, загрузкой файлов и API.