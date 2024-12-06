Очередное обновление драйверов NVIDIA перед релизом крупной игры

Компания NVIDIA представила свежий графический драйвер GeForce Game Ready 566.36 WHQL, который готовит владельцев видеокарт к самым ожидаемым релизам декабря. Главным новшеством этого обновления стала официальная поддержка приключенческого экшена Indiana Jones and the Great Circle, выход которого состоится уже 9 декабря.

Также драйвер оптимизирует работу технологии NVIDIA DLSS 3 для таких проектов, как Warhammer 40,000: Space Marine 2 и многопользовательский шутер Marvel Rivals.

Но это еще не все: обновление добавило предварительную поддержку ряда игр с использованием технологий из пакета DLSS. Среди них Path of Exile 2 и возрожденная классика Delta Force.

Примечательно, что на данный момент драйвер 566.36 WHQL демонстрирует стабильность, и никаких значительных ошибок или проблем с совместимостью не было обнаружено. Это позволяет надеяться, что игрокам не придется сталкиваться с неприятными сбоями в самый разгар игровых баталий.

Игроки с нетерпением ждут 9 декабря, чтобы оценить новый релиз про Индиану Джонса, а также грядущие новинки, которые обещают раскрыть потенциал видеокарт Nvidia по максимуму.