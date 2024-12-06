Бывший руководитель PlayStation о будущем Microsoft и будущем видеоигр

Бывший руководитель PlayStation Шон Лейден поделился мнением о перспективах крупнейших игроков рынка. В недавнем интервью он выразил сомнение, что Microsoft сможет достигнуть уровня глобального охвата, аналогичного PlayStation. Последняя, по его словам, остается лидером в индустрии, активно занимая позиции на рынках 170 стран мира.

Лейден также затронул тему продолжительности видеоигр, призывая разработчиков пересмотреть подход к их созданию. Он отметил, что современные проекты зачастую слишком длинные, из-за чего большая часть игроков не завершает их. По его мнению, более короткие и динамичные игры смогут привлечь больше аудитории и повысить вовлеченность.

В то же время Microsoft активно работает над укреплением своих позиций, инвестируя в подписочные сервисы и расширяя портфолио студий. Однако даже с этим преимуществом PlayStation пока удерживает значительное превосходство, благодаря долгой истории инноваций и сильной связи с сообществом игроков.

Шон Лейден, ушедший из Sony в 2019 году, не раз подчеркивал важность инноваций и пользовательского опыта. Его комментарии могут стать стимулом для обсуждений о будущем индустрии и том, какие изменения ждут игроков.