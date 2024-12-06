The Last of Us возвращается: дата выхода второго сезона и первые детали

Фанаты популярного сериала The Last of Us наконец-то получили долгожданное обновление о дате выхода второго сезона. Как сообщили создатели шоу, премьера новых эпизодов запланирована на период с апреля по июнь 2025 года. Первые шесть серий зрители смогут увидеть уже к концу мая.

Сюжет нового сезона начнёт развивать события, описанные во второй части оригинальной игры The Last of Us Part II. Однако создатели шоу уточнили, что они не стремятся перенести всю историю игры сразу. Авторы планируют адаптировать лишь часть событий.

Ранее шоураннеры Крэйг Мейзин и Нил Дракманн подчёркивали, что хотят сохранить баланс между точным следованием оригиналу и расширением вселенной сериала, добавляя уникальные детали, чтобы привлечь как фанатов игры, так и новых зрителей.

Напомним, что первый сезон, вышедший в начале 2023 года, стал настоящим хитом и получил высокие оценки критиков и зрителей. Теперь фанаты с нетерпением ждут продолжения, чтобы снова увидеть любимых героев и узнать, как шоу раскроет эмоциональные и драматические аспекты игры.