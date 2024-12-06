Подробности о Radeon RX 8600 и RX 8800

AMD случайно подтвердила существование новых видеокарт Radeon RX 8600 и RX 8800, впервые упомянув их в обновлении к своей библиотеке ROCm. Эти графические процессоры относятся к следующему поколению архитектуры RDNA4 и, по предварительным данным, будут представлены в начале 2025 года, предположительно на выставке CES 2025.

Ожидается, что Radeon RX 8800 XT, основанная на графическом ядре Navi 48, будет конкурировать с NVIDIA RTX 4080, особенно в производительности трассировки лучей. Первые тесты указывают на прирост производительности на 45% по сравнению с текущей флагманской RX 7900 XTX. При этом энергопотребление RX 8800 XT будет снижено примерно на 25%, что сделает её более экономичной в сравнении с текущими решениями AMD и NVIDIA.

RX 8600, младшая модель серии, ориентирована на средний сегмент рынка, хотя подробные спецификации пока неизвестны. Обе карты могут стать частью линейки, которая дополнит текущую серию RX 7000, предлагая больше возможностей в AI-вычислениях и обработке графики.

Интересно, что AMD планирует сосредоточиться на оптимизации мощности и стоимости, а также расширении своей экосистемы в области игр и искусственного интеллекта. Вероятно, официальное раскрытие всех характеристик состоится уже в ближайшие месяцы, когда NVIDIA также готовится представить свою новую серию RTX 5000.