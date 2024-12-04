Такер Карлсон встретился с Сергеем Лавровым в Москве

Известный американский журналист и политический телеведущий Такер Карлсон посетил Москву, где провел интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом он сообщил своим подписчикам в своем Telegram-канале. В ходе беседы обсуждались обострение отношений между Россией и США, роль Китая в современном мире и возможные последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Карлсон также упомянул, что планировал взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Однако, по его словам, реализацию этих планов сорвали американские власти. Журналист не уточнил деталей, но подчеркнул, что намерен и дальше искать пути для проведения такого интервью.

В этом году Карлсон неоднократно демонстрировал интерес к российской тематике. Он уже беседовал с президентом России Владимиром Путиным, философом Александром Дугиным и основателем Telegram Павлом Дуровым. Эти интервью вызвали широкий общественный резонанс и активно обсуждались как в России и США, так и за их пределами.

Такер Карлсон, известный своими резкими заявлениями и неординарным подходом к журналистике, после ухода с телеканала Fox News развивает собственные проекты. Его поездки и интервью с мировыми лидерами подчеркивают желание исследовать сложные международные вопросы без оглядки на традиционные медиаформаты.