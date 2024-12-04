Зимнее обновление GTA Online: возвращение Павла и новые ограбления

Rockstar Games анонсировала зимнее обновление для GTA Online под названием Agents of Sabotage. Оно станет доступно для игроков уже 10 декабря. Вместе с анонсом вышел новый трейлер, который приоткрывает завесу тайны над сюжетной линией и ключевыми персонажами.

Обновление сосредоточится на новых ограблениях, которых, судя по увиденному в трейлере количеству статуэток на столе, будет не менее пяти. Игроков ждут миссии, связанные с бывшим агентом FIB Джоди Маршалл и знакомым многим помощником из The Cayo Perico Heist — Павлом. Офис для управления операциями будет находиться на швейной фабрике Darnell Bros., знакомой по одиночной кампании GTA V.

На опубликованных кадрах можно заметить, что Павел, сидя на диване с бутылкой пива, явно расслаблен, а Джоди Маршалл наблюдает за происходящим с серьёзным выражением лица. Также в офисе видны статуэтки — вероятно, награды за успешное выполнение новых ограблений.

Rockstar регулярно выпускает масштабные обновления для GTA Online, и зимний апдейт всегда привлекал большое внимание. Помимо сюжетных миссий, разработчики обычно добавляют в игру косметические улучшения, транспорт и праздничные активности.